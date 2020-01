(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “Il governo italiano è impegnato per dare il massimo supporto ai nostri connazionali in Cina”. Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Twitter confermando che “domani parte un volo per il rimpatrio degli italiani che si trovano a Wuhan”.



