(ANSA) – ROMA, 04 SET – Sarà probabilmente Doha la

destinazione provvisoria dell’Ambasciata italiana di Kabul e di

altre sedi diplomatiche occidentali mentre si fa remota la

possibilità di un riconoscimento del governo talebano che è “molto improbabile”. E’ stato il ministro degli Esteri Luigi di

Maio dall’Uzbekistan, dove è stato oggi in missione, a ribadire

che nella capitale afghana “al momento non ci sono le condizioni

di sicurezza per riaprirle, per questo motivo prende sempre più

consistenza l’idea di ricollocarle, in maniera temporanea, a

Doha”. E a escludere la possibilità di un riconoscimento del

neonato emirato islamico. (ANSA).



Fonte Ansa.it