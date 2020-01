(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “Il blocco delle esportazioni di petrolio indebolisce la Libia e il popolo libico, una delle poche entrare che ha la Libia per sostenere i suoi cittadini”.

Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio a Berlino. “Siamo pronti come Italia a ospitare la prossima riunione per implementare il processo politico”, ha aggiunti il titolare della Farnesina dicendosi convinto che “la conferenza avrà un esito positivo”.



