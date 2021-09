(ANSA) – MADRID, 30 SET – Attaccata da due cinghiali mentre

passeggiava in un parco di Barcellona assieme a suo figlio

Milan: è la disavventura capitata a Shakira, secondo quanto

raccontato da lei stessa su Instagram e ripreso da diversi

media. “Guardate come hanno lasciato la mia borsa”, ha

commentato in una delle sue ‘stories’ per i fan la star

colombiana, “mi hanno rovinato tutto, si sono portati via la mia

borsa verso il bosco con il mio telefono dentro”.

Shakira assicura però di non essersi fatta intimorire dai due

animali: “Alla fine mi hanno lasciato la borsa, perché io li ho

affrontati”, ha detto.

La cantante colombiana vive a Barcellona da anni insieme al

suo compagno, il calciatore del Barça Gerard Piqué. (ANSA).



Fonte Ansa.it