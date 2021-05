(ANSA) – NEW YORK, 13 MAG – Si terrà domani alle 14 GMT (le

16 in Italia) una riunione virtuale del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite sul conflitto in corso tra israeliani e

palestinesi. Lo hanno riferito fonti diplomatiche . (ANSA).



Fonte Ansa.it

