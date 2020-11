(ANSA) – CHENNAI, 14 NOV – Dopo le felicitazioni ufficiali

fatte alla vicepresidente Usa eletta Kamala Harris per le

origini indiane della madre, di etnia Tamil, in India è ora

caccia a possibili antenati del presidente eletto Joe Biden: una

possibilità evocata alcuni anni fa dallo stesso Biden, senza

fornire dettagli.

E così da settimane una targa a Chennai, l’ex Madras, nel

Tamil Nadu, che ricorda

Christopher Biden , capitano di una navemercantile della compagnia de Inie del 19/mo secolo è oggettodi selfie di massa. E a Mumbai una famiglia Biden lamenta con imedia di essere “esasperata” dalle continue telefonate dicuriosi.Biden, che ha sempre rivendicato radici irlandesi ed è statocelebrato in diverse località dell’Isola verde, durante unavisita da vicepresidente Usa a Mumbai nel 2013 aveva fatto luistesso riferimento ad una possibile ascendenza indiana. Parlò diuna lettera ricevuta nel 1972, dopo la sua prima elezione alsenato, da parte di un Biden che viveva in India e che sarebbestato il discendente di un antenato comune, un ufficiale dimarina che lavorava per la britannica Compagnia delle Indieorientali nel ‘700: un legame fra la targa di Chennai e lafamiglia di Mumbai tempestata di telefonate. (ANSA).

Fonte Ansa.it

