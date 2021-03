(ANSA) – PARIGI, 20 MAR – Una donna ha presentato un ricorso

contro la Francia davanti alla Corte europea per i diritti umani

per “ingerenza nella vita privata” e “violazione dell’integrità

fisica”, dopo che la giustizia francese le ha “imposto” il “dovere coniugale”: lo hanno reso noto due associazioni che la

assistono e la sostengono nella sua battaglia legale e civile.

La corte d’appello di Versailles

(Parigi) aveva sanzionato ladonna nel 2019 in quanto si rifiutava di avere rapporti sessualicon il marito. I giudici hanno pronunciato un divorzio per colpaa carico esclusivo della donna, soprattutto per tale motivo,ritenendo che i fatti, “confermati dall’ammissione della moglie,costituiscono una violazione grave e ripetuta dei doveri eobblighi del matrimonio, che rendono intollerabile continuare lavita in comune”.La decisione della corte d’appello è stata poi confermatadalla Cassazione.Le due associazioni che assistono la donna, la Fondazione delledonne e il Collettivo femminista contro lo stupro, condannano ilfatto che la giustizia francese “continui ad imporre il dovereconiugale”, “negando così il diritto delle donne di essereconsenzienti o meno nei rapporto sessuali”. Le due associazioniricordano che “nel 47% dei 94.000 stupri e tentativi di violenzasessuale registrati ogni anno, l’aggressore è il coniuge o l’exconiuge della vittima”. “Il matrimonio – concludono le dueassociazioni che chiedono la condanna della Francia – non è enon deve essere una servitù sessuale”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

