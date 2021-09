(ANSA) – PARIGI, 22 SET – Il presidente Usa Joe Biden e

quello francese Emmanuel Macron “hanno deciso di incontrarsi in

Europa alla fine di ottobre per raggiungere dei punti di

accordo”. Lo fa sapere l’Eliseo dopo la telefonata tra i due

sulla crisi dei sottomarini. Per Biden e Macron “consultazioni

aperte tra alleati sulle questioni di interesse strategico per

la Francia e i partner europei avrebbero consentito di evitare

questa situazione”. I due capi di Stato hanno quindi deciso di

lanciare “consultazioni approfondite per stabilire condizioni

che garantiscano la fiducia e proporre misure per realizzare

obiettivi comuni”. (ANSA).



Fonte Ansa.it