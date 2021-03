(ANSA) – L’AJA, 11 MAR – L’Ema ha affermato che si può

continuare a utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca in

attesa delle indagini sui coaguli di sangue.

L’Ema, si legge in un comunicato, “è a conoscenza del fatto

che l’Autorità sanitaria danese ha sospeso la sua campagna di

vaccinazione con AstraZeneca. Ciò è stato deciso come misura

precauzionale mentre è in corso un’indagine completa sulle



Advertisements