(ANSA-AFP) – L’AIA, 15 MAR – “I benefici del vaccino

AstraZeneca superano sempre i rischi”. Lo scrive l’Ema in una

nota dopo la decisione di diversi Paesi, tra cui l’Italia, di

sospendere la somministrazione del vaccino in via cautelativa

dopo alcuni casi sospetti. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it

