(ANSA) – ROMA, 29 SET – L’eritreo Natabay Tinsiew è morto

all’età di 127 anni, come annunciato dalla sua famiglia che

spera si guadagni un posto nel Guinness dei primati mondiali

come persona vissuta più a lungo. Questa posizione, infatti, è

attualmente occupata dalla francese Jeanne Calment, morta nel

1997 a 122 anni.

“Pazienza, generosità e una vita gioiosa” sono stati i

segreti del defunto, come ha detto suo nipote Zere Natabay alla

Bbc. L’uomo è morto lunedì nel suo villaggio, Azefa, circondato

da montagne e che ha una popolazione di circa 300 abitanti.

Suo nipote ha detto che i registri della chiesa e il suo

certificato di nascita mostrano l’anno di nascita, 1894, in cui

fu battezzato, anche se la sua famiglia credeva che fosse nato

nel 1884 e battezzato solo dieci anni dopo, quando nel loro

villaggio arrivò un sacerdote. Padre Mentay, un prete cattolico

che ha prestato servizio nel villaggio per sette anni, ha

confermato che i documenti indicano la nascita di Natabay nel

1894, aggiungendo di aver partecipato alla festa del suo

120esimo compleanno nel 2014.

Il nipote ha detto alla Bbc di aver già contattato il

Guinness dei primati per la convalida dei documenti della

nascita e di attendere notizie. Natabay si è sposato nel 1934 e

sua moglie è morta nel 2019, all’età di 99 anni.

È stato un pastore proprietario di molti capi di bestiame e

ha visto crescere cinque generazioni della sua famiglia. Zere ha

detto che suo nonno sarà ricordato come un “uomo straordinario”,

gentile, premuroso e laborioso. (ANSA).



Fonte Ansa.it