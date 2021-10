(ANSA) – MADRID, 25 OTT – Ingente quantità di lava fluisce

dal vulcano di Cumbre Vieja, in eruzione dal 19 settembre

sull’isola di La Palma (Canarie), dopo che nelle ultime ore sono

state registrate le aperture di nuove bocche eruttive e collassi

parziali del cratere: lo mostrano immagini dell’Istituto di

Vulcanologia delle Canarie e lo hanno riportato i responsabili

del piano d’emergenza per questa calamità naturale. I video

pubblicati si nota anche l’espulsione di grandi quantità di

cenere e vapori.

Il direttore tecnico di questo piano, Miguel Ángel Morcuende,

ha spiegato nel pomeriggio in conferenza stampa che la lava sta

scorrendo principalmente lungo il solco creato dalla prima

colata, che una decina di giorni dopo ha raggiunto la costa,

creando nell’oceano un delta vulcanico.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal sistema europeo

Copernicus, il magma ha già sepolto oltre 906 ettari di terreno.

Le informazioni catastali indicano che sono oltre mille le

abitazioni distrutte o danneggiate.

La portavoce del comitato scientifico che monitora l’eruzione

María José Blanco ha aggiunto che l’attività sismica correlata

all’eruzione ieri è aumentata “notevolmente” in termini di

frequenza e magnitudo. Secondo quanto ha aggiunto, è possibile

che si verifichino ulteriori scosse percepibili dalla

popolazione, anche se per il momento ciò non significa che ci

siano più rischi per gli abitanti della zona. Alle persone che

vivono nella zona interessata sono già state fornite

raccomandazioni su come prevenire rischi. (ANSA).



Fonte Ansa.it