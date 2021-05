(ANSA) – TEL AVIV, 14 MAG – Il portavoce militare israeliano

Jonathan Conricus ha fatto sapere – contrariamente a quanto

comunicato in un primo momento – che “attualmente non ci sono

truppe di terra all’interno della Striscia di Gaza”: “L’aviazione e le truppe di terra stanno attualmente conducendo

attacchi su obiettivi nella Striscia”, ha aggiunto Conricus,

adducendo “un problema di comunicazione interno”. Tutti i siti

di informazione mondiali, dal New York Times al Guardian, hanno

aperto finora con l’annuncio dell’avvio delle operazioni di

terra israeliane a Gaza. (ANSA).



Fonte Ansa.it

