(ANSA) – MOSCA, 18 NOV – I numeri reali dei morti in Russia a

causa del Covid-19 potrebbero essere “fino a sei volte” più alti

di quanto dichiarato dalle autorità. A sostenerlo è Alexei

Raksha, demografo ed ex dipendente del Rosstat, l’istituto

nazionale di statistica russo. Secondo Raksha, infatti,

l’indicatore più preciso per valutare la situazione reale della

pandemia (in ogni Paese, ndr) è l’eccesso di mortalità.



