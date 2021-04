(ANSA) – ADDIS ABEBA, 17 APR – L’Eritrea ha riconosciuto per

la prima volta la presenza di proprie truppe in Etiopia, nella

regione travagliata del Tigrè, promettendo di ritirarle, in una

lettera congiunta con il governo di Addis Abeba indirizzata al

Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Le truppe dell’Eritrea – Paese con il quale il premier

etiopico Abiy Ahmed firmò una storica pace dopo decenni di

inimicizia, che gli fruttò il Nobel per la Pace nel 2019 – sono

accusate di aver partecipato alla repressione

dell’indipendentismo tigrino nella regione ribelle a fianco

delle truppe inviate da Addis Abeba. E con queste ultime

condividono anche le accuse di atrocità.

A dispetto di numerose testimonianze, tanto l’Eritrea quanto

l’Etiopia hanno finora negato la presenza di truppe dell’Asmara

nel Tigrè.

Asmara e Addis Abeba – si legge nel messaggio comune inviato

alle Nazioni Unite – “hanno presop la decisione comune, al più

alto livello, di avviare il ritiro delle truppe eritree e di

schierare contestualmente dei soldati etiopici lungo la

frontiera” fra i due Paesi, essendo le forze secessioniste del

Fronte di liberazione del popolo tigrino (Tplf) ormai “in gran

parte respinte”, secondo quanto siafferma nella dichiarazione.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

