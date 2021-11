(ANSA) – ROMA, 03 NOV – In Etiopia le forze ribelli

costituite dal partito Fronte popolare di liberazione dei Tigrè

e dall’Esercito di liberazione degli Oromo sono “attualmente

alla periferia della capitale etiope Addis Abeba”: lo rivela la

Cnn, informata da fonti diplomatiche regionali. “Che si muovano

o meno dipende da una serie di fattori, tra i quali la posizione

degli Stati Uniti”. A proposito di questi ultimi, Jeffrey

Feltman, inviato speciale degli Usa per il Corno d’Africa, si

recherà domani in Etiopia, secondo quanto riferito da un

responsabile del dipartimento di Stato e riportato via Twitter

da Al Hurra. (ANSA).



Fonte Ansa.it