(ANSA) – ROMA, 13 GEN – In Etiopia più di 100 persone sono

state uccise in nuovi attacchi etnici nella zona di Metekel,

ubicata nella regione dei Benisciangul e dei Gumus, a ovest del

Paese del Corno d’Africa. Lo riporta Esat Tv, canale satellitare

dell’opposizione citato dalla Bbc, specificando che gli attacchi

sono stati nelle giornate di lunedì e martedì.

Il rapporto cita “fonti attendibili” che

affermanol’uccisione di 130 civili da parte di uomini armati Gumus invari distretti nella zona di Metekel lunedì.“Gli abitanti dell’area che raccoglievano i corpi hanno dettoall’Esat che durante l’attacco al distretto di Dibate, i banditiarmati prendevano di mira solo le case dei cittadini di etniaAmhara e Agew e ne hanno uccisi molti, comprese donne e bambini.Hanno anche detto che il numero potrebbe aumentare”, dice ancorail rapporto.Il mese scorso, oltre 200 persone sono state uccise in unattacco etnico nella stessa regione poche ore dopo la visita delprimo ministro, Abiy Ahmed, arrivato per valutare la situazionedella sicurezza. In una successiva operazione militare sonostati poi uccisi 42 aggressori e le autorità hanno posto diversidistretti della regione sotto il controllo dell’esercito.(ANSA).

