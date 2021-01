(ANSA) – KHARTOUM, 03 GEN – Etiopia, Sudan ed Egitto hanno

concordato di riprendere il dialogo sull’annosa disputa sulla

gigantesca Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), la grande

diga che Addis Abeba sta costruendo sul Nilo Azzurro dal 2011 e

che il Cairo e Khartoum temono danneggerà il loro

approvvigionamento idrico, che dipende in gran parte dal Nilo e

che sta creando tensione fra i tre Paesi africani

bagnati dalfiume.I tre Paesi hanno tenuto oggi un incontro in videoconferenzaalla presenza di funzionari del Sudafrica, Paese che detiene lapresidenza di turno dell’Unione africana (Ua). “Abbiamo conclusoche questa settimana sarà dedicata a incontri bilaterali fra itre Paesi con esperti e osservatori”, ha detto il ministro perl’acqua del Sudan, spiegando che incontri tripartiti anche divertice riprenderanno dal 10 gennaio.L’Etiopia ritiene la grande diga essenziale per il suoapprovvigionamento elettrico e assicura che non ci sarannovariazioni rilevanti di portata del Nilo, di cui l’Azzurro èaffluente. Ma il Sudan (il Nilo Azzurro e il Bianco si unisconoalle porte di Khartoum) teme che non gli arriverà abbastanzaacqua potabile né irrigua, con il rischio potenziale per la vitadi “migliaia di persone”. Analoga preoccupazione dell’Egitto chedipende dalle acque del grande fiume per il 97% per del suoapprovvigionamento idrico. (ANSA).

Fonte Ansa.it

