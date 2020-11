(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il presidente della commissione

dell’Unione africana (Ua), Moussa Faki Mahamat, ha chiesto la “cessazione immediata delle ostilità” nella regione dei Tigrè, a

nord dell’Etiopia, dove i militari del governo federale hanno

lanciato un’offensiva contro i soldati regionali. Nella

dichiarazione odierna, il presidente dell’Ua ha anche esortato

il governo centrale e le autorità dello Stato regionale dei

Tigrè a impegnarsi per un

dialogo teso alla ricerca di unasoluzione pacifica, esprimendo la disponibilità dell’Unioneafricana per la risoluzione del conflitto.Il leader tigrino, Debretsion Gebremichael, domenica hachiesto all’Ua di intervenire per impedire al Paese del Cornod’Africa “una spirale nella guerra civile”, invitando il governofederale a negoziare. Ma il primo ministro etiope, Abiy Ahmed,ha affermato oggi via Twitter che l’offensiva militare cesserà “dopo il disarmo della giunta criminale, il ripristino dellalegittima amministrazione nella regione, l’arresto dei fuggitivie il loro essere portati al cospetto della giustizia”.Il conflitto della scorsa settimana arriva dopo diversi mesidi tensione tra l’amministrazione di Abiy e il partito Fronte diliberazione del popolo dei Tigrè (Tplf), uscito vittorioso dalleelezioni locali di settembre scorso. Il voto nel territoriotigrino è stato organizzato nonostante il divieto del governocentrale a causa della pandemia. (ANSA).

Fonte Ansa.it

