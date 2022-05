(ANSA) – TORINO, 15 MAG – “Il nostro coraggio impressiona il

mondo, la nostra musica conquista l’Europa”. Così il presidente

ucraino Volodymyr Zelensky, in un post sulla sua pagina

Facebook, ha salutato la vittoria del suo Paese all’Eurovision.

“L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà il contest per la terza

volta nella storia. Faremo tutto il possibile affinché possa

essere Mariupol la città ospitante”, aggiunge Zelensky.

I vertici Ue salutano su Twitter la vittoria della Kalush

Orchestra e dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest di Torino.

“Stanotte la tua canzone ha conquistato il nostro cuore.

Celebriamo la tua vittoria in tutto il mondo. L’Ue è con te”,

scrive la presidente della Commissione europea Ursula von der

Leyen. “L’augurio è che l’Eurovision del prossimo anno possa

essere ospitato a Kiev in un’Ucraina libera e unita”, aggiunge

il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, citando

anche alcuni versi della canzone vincitrice, ‘Stefania’: “Troverò sempre la strada di casa, anche se tutte le strade sono

distrutte”. Un messaggio di congratulazione arriva anche

dall’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri Josep Borrell: “Lunga vita alla musica! Viva l’Europa! Gloria all’Ucraina!”.

(ANSA).



Fonte Ansa.it