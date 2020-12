(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “Instagram e WhatsApp sono diventati

gli straordinari prodotti che sono perché Facebook ha investito

miliardi di dollari, competenze e anni di innovazione per

sviluppare nuove funzionalità e migliori esperienze per i

milioni di persone che amano questi prodotti. Il fatto più

rilevante che la Commissione non menziona nella sua denuncia di

53 pagine è che ha autorizzato queste acquisizioni anni fa.



