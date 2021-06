(ANSA) – NEW YORK, 04 GIU – Facebook ha annunciato la fine di

ogni trattamento di favore sulla sua piattaforma per i

responsabili politici. D’ora in poi varranno le stesse regole

per tutti gli utenti. “Nel valutare i contenuti di rilevanza

informativa non tratteremo quelli postati dai politici in modo

diverso da quelli di chiunque altro”: “applicheremo” lo stesso

metro per “tutti i contenuti, misurando se il valore

dell’interesse pubblico abbia maggiore peso dei rischi

potenziali del lasciare” il contenuto online, afferma Facebook.

(ANSA).



Fonte Ansa.it