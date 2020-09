(ANSA) – ROMA, 05 SET – “Facebook mi ha bloccato la

diffusione di video fino all’8 settembre. Ora tocca a voi”: così

lo stesso Alan Cocq, malato incurabile che ha annunciato ieri di

voler sospendere nutrizione e farmaci e trasmettere la sua morte

in diretta, annuncia sul suo profilo la decisione del social

network.

Cocq aveva chiesto al presidente francese Emmanuel Macron di

sottoporsi all’ eutanasia, in deroga alla legge sul fine vita in

vigore nel Paese. La drastica decisione dopo il diniego,

motivato dall’impossibilità di agire contro la legge.

“Non mancate di far sapere alle persone cosa ne pensate di

Facebook e dei suoi metodi di ingiusta discriminazione e

ostacolo alla libertà di espressione, – esorta Cocq i suoi

sostenitori che continuano a supportare la sua battaglia – un

diritto che è tuttavia imprescrittibile a qualsiasi cittadino

francese ed europeo”.

“Fate appello ai vostri deputati francesi ed europei, ai

vostri senatori, al governo, alla Presidenza della Repubblica –

aggiunge – per protestare contro la violazione di questo diritto

fondamentale da parte di Facebook, in modo che cessi

immediatamente”. (ANSA).



