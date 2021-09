(ANSA) – ROMA, 12 SET – Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha diffuso il primo di una serie di documenti relativi

alla sua indagine sugli attacchi terroristici dell’11 settembre

e al sospetto sostegno del governo saudita ai dirottatori, a

seguito di un ordine esecutivo del presidente Joe Biden. Lo

riporta la Cnn. Il documento, che risale al 2016, fornisce una

serie di dettagli circa le indagini dell’Fbi sul presunto

supporto logistico che un funzionario consolare saudita e un

sospetto agente dell’intelligence saudita a Los Angeles

avrebbero fornito ad almeno due degli uomini che hanno dirottato

gli aerei l’11 settembre 2001. In particolare descrive

molteplici connessioni e testimonianze che hanno spinto l’FBI a

sospettare di Omar al-Bayoumi, ufficialmente uno studente arabo

a Los Angeles, ma che l’FBI sospettava essere un agente

dell’intelligence saudita che avrebbe poi fornito “assistenza di

viaggio, alloggio e finanziamenti” per aiutare i due

dirottatori. L’ambasciata saudita a Washington aveva dichiarato

mercoledì di “accogliere con favore il rilascio” dei documenti

dell’FBI ma che “qualsiasi accusa contro l’Arabia Saudita di

complicità negli attacchi dell’11 settembre sarebbe

categoricamente falsa”. (ANSA).



Fonte Ansa.it