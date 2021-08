(ANSA) – WASHINGTON, 07 AGO – Il nord della California brucia e le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, stanno devastando la regione della mitica Gold Rush, la corsa all’oro tra le montagne della Sierra Nevada, con l’iconica cittadina di Greenville ridotta in gran parte in cenere. I giganteschi roghi del Dixie Fire stanno seminando devastazione oramai da tre settimane, dando vita a quello che oramai viene definito il più grande incendio della storia californiana. Centinaia gli edifici e le case distrutti e migliaia le persone interessate da ordini di evacuazione di massa. Le fiamme, contenute solo al 35-40%, si sono spinte anche fino alle porte della capitale dello stato, Sacramento. (ANSA).

Fiamme in California, brucia la regione della corsa all’oro

