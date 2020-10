(ANSA) – MANILA, 31 OTT – Sono quasi un milione le persone

evacuate stamane nelle Filippine per l’arrivo del tifone ‘Goni’,

già classificato come il più potente dell’anno, con le autorità

che lanciano l’allerta per i “venti distruttivi e inondazioni”.

L’uragano dovrebbe abbattersi sull’isola di Catanduanes

domenica mattina con venti che potrebbero raggiungere i 205

chilometri all’ora prima di attraversare l’isola principale di

Luzon, secondo le previsioni del meteorologo statale. ‘Goni’

arriva una settimana dopo che il tifone ‘Molave’ ha colpito la

stessa regione dell’arcipelago, soggetto a catastrofi naturali,

uccidendo 22 persone e allagando villaggi e

terreni agricoli,prima di attraversare il Mar Cinese Meridionale verso ilVietnam. (ANSA).

Fonte Ansa.it

