(ANSA) – ROMA, 17 APR – La carrozza preferita dal duca di

Edimburgo, accompagnata da due dei suoi stallieri, è entrata nel

castello di Windsor in occasione del funerale.

Era trainata da due pony neri, Balmoral Nevis e Notlaw Storm.

La carrozza a quattro ruote in alluminio e acciaio verde scuro

era stata costruita otto anni fa su richiesta specifica del

principe Filippo che, allora 91enne, iniziò a usare la carrozza

per girare a Windsor e in altre tenute reali. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram