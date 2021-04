(ANSA) – LONDRA, 10 APR – Decine di salve di cannone sono

risuonate oggi in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito

(Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e nei territori

d’oltremare, a mezzogiorno ora locale, per l’estremo saluto al

principe consorte Filippo, scomparso ieri a 99 anni.

Un omaggio promosso dal ministero della Difesa britannico in

ricordo dei ruoli ricoperti dal duca di Edimburgo nelle forze

armate di Sua Maestà, del suo passato in divisa nella Royal

Navy, dei trascorsi da veterano combattente nella Seconda Guerra

Mondiale.

I colpi sono stati sparati – senza pubblico per le

restrizioni dell’emergenza Covid, ma in diretta tv – dal

castello di Cardiff, da quello di Edimburgo, da quello di

Hillsborough a Belfast, dalla Rocca di Gibilterra, dalla Torre

di Londra e dalla caserma londinese di Woolwich Barracks, nonché

dalle basi navali di Devonport e di Portsmouth e da varie navi

da guerra come la Diamond o la Montrose. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram