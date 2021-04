(ANSA) – WASHINGTON, APR 17 – Meghan segue in tv dalla sua

casa in California i funerali del principe Filippo. Lo ha

riferito la sua portavoce. La Duchessa di Sussex sperava di

poter partecipare ma non e’ stata autorizzata a viaggiare dal

suo medico a causa della gravidanza, si legge in una nota.

Meghan ha comunque scritto a mano un biglietto per

accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry

hanno scelto per il duca di Edinburgo. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram