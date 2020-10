(ANSA) – TRIESTE, 27 OTT – Fincantieri ha sottoscritto un

memorandum of understanding (MoU) con Cochin Shipyard Limited

(CSL), gruppo governativo e primo costruttore navale indiano,

rafforzando così la presenza nel Paese e dando ulteriore impulso

al rapporto di lunga durata con CSL, che dispone di stabilimenti

sia sulla costa indiana occidentale che su quella orientale.

Fincantieri segue da tempo il programma di rinnovo e di

espansione della flotta della Marina militare indiana,

considerando strategico quel mercato dove in passato ha

stipulato con CSL, a cui la Marina militare indiana ha affidato

la costruzione della portaerei

Advertisements

“Vikrant”, contratti per laprogettazione e l’integrazione dell’apparato motore dell’unità,e per la fornitura di servizi complementari.“L’accordo segna un importante passo in avanti nellapartnership tra Italia e India nella manifattura di qualità”, hacommentato l’ambasciatore italiano a Delhi, Vincenzo De Luca.L’intesa – ha aggiunto – “si inserisce in una nuova prospettivadi collaborazioni industriali tra i due Paesi in settoristrategici e ad alto potenziale di crescita”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram