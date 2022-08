(ANSA) – ROMA, 18 AGO – Due caccia russi MiG-31 avrebbero violato lo spazio aereo finlandese vicino alla città costiera di Porvoo, nel Golfo di Finlandia. Lo scrivono Bloomberg e Reuters online, citando il governo di Helsinki. La sospetta violazione è avvenuta stamane: i jet erano diretti a ovest, ha detto il portavoce del ministero della Difesa Kristian Vakkuri, aggiungendo che gli aerei sono rimasti nello spazio aereo finlandese per due minuti. “Sono entrati nello spazio aereo finlandese per un chilometro”, ha detto Vakkuri. L’aviazione finlandese ha inviato “una missione di volo operativa” e ha identificato i jet MiG-31. La Guardia di frontiera ha avviato un’indagine sulla violazione. (ANSA).

