Derek Chauvin, l’ex poliziotto accusato di aver ucciso l’afroamericano George Floyd premendo a lungo il ginocchio sul suo collo, dovra’ rispondere non solo di omicidio involontario di secondo grado e omicidio colposo ma pure di omicidio di terzo grado: imputazione che richiede di dimostrare sconsiderata indifferenza per la vita umana e che potrebbe facilitare la condanna. Lo ha deciso il giudice del processo in corso a Minneapolis, Peter

Cahill, che in passato aveva respinto l’accusa. Poi una corte d’appello aveva chiesto che rivalutasse la sua decisione.

Nel processo che si è aperto due giorni fa, Derek Chauvin è accusato di aver ucciso nove mesi fa George Floyd tenendo il ginocchio sul suo collo per otto minuti nonostante il 49enne dicesse “non posso respirare”. Altri tre ex agenti che parteciparono all’arresto saranno processati per accuse meno gravi in un procedimento separato. La vicenda scatenò’ una delle più grandi ondate di protesta nel Paese contro il razzismo e la brutalità della polizia.

Fonte Ansa.it

