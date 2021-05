(ANSA) – ROMA, 26 MAG – La sorella di George Floyd, Bridgett,

ha boicottato ieri l’incontro alla Casa Bianca con Joe Biden

accusando il presidente Usa di non aver mantenuto la promessa di

riforma della polizia. Lo riporta la Bbc. La legge è bloccata al

Congresso e proprio ieri Biden ha auspicato che arrivi presto

sulla sua scrivania.

“Non ha firmato quella riforma, non ha mantenuto la

promessa”, ha attaccato Bridgett che ha preferito partecipare

alle cerimonia di Minneapolis in memoria del fratello George,

ucciso dall’agente Derek Chauvin un anno fa. “Rimetti a posto la

tua gente”, ha incalzato rivolgendosi al presidente Usa. (ANSA).



