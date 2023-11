Promuovere il Made in Italy e favorire gli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti. Potremmo riassumere così l’obiettivo delle attività organizzate dalla Italy-America Chamber of Commerce (IACC), una delle 76 Camere ufficialmente riconosciute dal Governo Italiano all’estero.

“Entrare nel mercato americano – precisa Federico Tozzi, Executive Director della Italy-America Chamber of Commerce (IACC) – rappresenta un’enorme opportunità di business per le aziende del nostro territorio, ma purtroppo il marchio Made in Italy non è più sufficiente per conquistare clienti sempre più esigenti ed entrare, con successo, in un mercato altamente competitivo e complesso. Per questo ci impegniamo, da sempre, a creare occasioni ed eventi che permettano di stringere relazioni commerciali di alto livello e a fornire, agli imprenditori italiani, tutto il supporto necessario e tutti gli strumenti, anche economici, per non perdere occasioni di sviluppo del proprio business, come stiamo facendo, ad esempio, con il Progetto Fondi Export”.

Progetto Fondi Export, contributi a fondo perduto e finanza agevolata per ampliare il proprio business all’estero. Fondi Export è un progetto di rete promosso dalla Camera di commercio Italo-Maltese che vede la partecipazione di altre 36 camere di commercio italiane all’estero. Le camere propongono varie attività di internazionalizzazione sui propri mercati e Fondi Export facilita l’accesso a bandi pubblici e finanziamenti a fondo perduto. Tra le attività di internazionalizzazione sul mercato USA proposte dalla Italy-America Chamber of Commerce troviamo: la partecipazione a fiere e la realizzazione di masterclasses per la promozione di prodotti Food&Beverage, insieme a consulenze specialistiche, ricerche di mercato e molto altro.

“Le fiere – aggiunge Federico Tozzi – rappresentano senza dubbio uno strumento vincente per promuovere i propri prodotti sul mercato americano. Alcune di queste sono tuttavia ormai sature di prodotti italiani e riuscire a catturare l’attenzione del pubblico americano diventa quasi impossibile. Per tale ragione, grazie alla partnership siglata con la National Grocers Association, proponiamo alle aziende italiane la partecipazione a una fiera atipica nel suo genere: l’NGA Show 2024 a Las Vegas. Qui la presenza di prodotti italiani è ancora inesistente e, parallelamente allo spazio espositivo, si ha la possibilità di prendere parte a numerosi momenti formativi. Anche la partecipazione a NGA è finanziabile con bandi e fondi regionali. Comunicheremo presto maggiori dettagli e informazioni sulle modalità di partecipazione”.

Le aziende italiane che abbiano un progetto di espansione sul mercato USA o che vogliano usufruire del servizio consulenza one-to-one possono registrarsi gratuitamente al portale Fondi Export al seguente link: https://fondiexport.it/help-desk/registrati.html e mettersi in contatto con la Italy-America Chamber of Commerce.