Un elicottero della Protezione civile francese, con 5 persone a bordo, è precipitato nella regione dell’Isère, nel sud-est. L’apparecchio, un EC145, si è schiantato nel comune di Villard-de-Lans. A bordo 5 persone: erano soccorritori e personale dell’equipaggio.

Un meccanico della Protezione civile francese è morto. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. Le altre 4 persone che erano a bordo sono rimaste ferite. La notizia dell’incidente era stata data nel pomeriggio dalla prefettura della regione, che non aveva però fornito un bilancio delle vittime. Le cause dell’incidente sono per il momento ignote.

Fonte Ansa.it