(ANSA) – PARIGI, 28 NOV – Centinaia di persone – 2.000

secondo gli organizzatori, 400 secondo la polizia – hanno

manifestato oggi a Gap, nel sud della Francia, contro la

decisione del governo di tenere chiuse gli impianti nelle

stazioni sciistiche per tutto il periodo delle feste. I

partecipanti hanno risposto all’appello alla protesta lanciato

da organizzazioni del settore nelle Alpi francesi.

I manifestanti hanno sfilato

fino all’Hotel de Ville (ilmunicipio della città) senza incidenti, chiedendo l’aperturaalmeno dei ristoranti e dei locali pubblici nelle località dimontagna.Lunedì è in programma una riunione a Parigi di rappresentantidel settore sciistico e il premier Jean Castex, che giovedì haannunciato che le stazioni di montagna potranno riaprire nelperiodo delle feste ma gli impianti di risalita dovranno restarechiusi, promettendo al tempo stesso aiuti ai comuni e agliaddetti coinvolti in questa chiusura prolungata. Per ilpresidente delle Località sciistiche di Francia, AlexandreMaulin, si tratta di “un’aberrazione, trattandosi di un’attivitàall’aria aperta”. “Totalmente incomprensibile”, è stata lareazione di Jean-Luc Boch, presidente dell’associazione deisindaci delle stazioni di montagna. (ANSA).

