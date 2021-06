(ANSA) – PARIGI, 20 GIU – Il partito di Marine Le Pen, il

Rassemblement National, è in forte crescita ma non sfonda alle

regionali francesi: la destra dei Républicains è

complessivamente in testa nel Paese secondo i primi exit poll.

Il Rassemblement National, al contrario di quanto

sostenevano tutti i sondaggi, non è in testa nella maxi regione

Provenza-Alpi-Costa Azzurra, dove il transfuga dei Républicains,

Thierry Mariani, è secondo dietro al presidente della regione

uscente, Renaud Muselier (Républicains), che ha avuto il

sostegno del partito della maggioranza di governo, La République

en Marche.

A livello nazionale, secondo gli exit poll, la destra e il

blocco di sinistra sono testa a testa, il partito di Marine Le

Pen non andrebbe oltre il 19%.

“I nostri elettori non sono andati a votare, chiedo una

riscossa” per il secondo turno, ha dichiarato Marine Le Pen, Le

Pen ha invitato i propri elettori a “non lasciarsi influenzare

dai risultati del primo turno e a mobilitarsi per agguantare la

vittoria di cui la Francia ha bisogno”. (ANSA).



Fonte Ansa.it