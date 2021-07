(ANSA-AFP) – PARIGI, 17 LUG – Diverse migliaia di persone, in

almeno tre manifestazioni, sono scese in strada oggi pomeriggio

in almeno tre manifestazioni a Parigi contro la vaccinazione, la “dittatura” o il pass sanitario. Un primo corteo, composto da

poche migliaia di persone, è partito dal Palais-Royal prima di

attraversare la Senna gridando “Libertà”, “No alla dittatura

sanitaria” o “Macron dimissioni”.

In testa al corteo, dove sventolavano le bandiere francesi,

c’erano l’ex numero 2 del Front National Florian Philippot, l’ex

deputata covid-scettica Martine Wonner, il cantante Francis

Lalanne e l’ex volto dei gilet gialli Jacline Mouraud. “Questo è

l’inizio di qualcosa di estremamente forte nella resistenza”, ha

detto Philippot, candidato alle elezioni presidenziali del 2022.

Prima della manifestazione, Nicolas Dupont-Aignan, presidente

del partito sovranista Debout la France, ha tenuto una

conferenza stampa davanti al Consiglio costituzionale, dove ha

denunciato un “abuso di potere senza precedenti” e un “colpo di

stato sanitario” dopo gli annunci del presidente Emmanuel

Macron. Con il pass sanitario nella vita di tutti i giorni, è “l’inizio di una spirale verso una dittatura”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, circa 1.500 persone hanno manifestato per

le strade del sud della capitale, in un corteo accompagnato da

striscioni come “wanted Repubblica Democratica Francese,

scomparsa il 12 luglio 2021”, “no al pass sanitario, stop alla

dittatura”, e gli slogan “Libertà”, “Macron dittatore”. Infine,

alcune decine di persone hanno preso parte a un altro raduno non

autorizzato a Place de la République.. (ANSA-AFP).



Fonte Ansa.it