(ANSA) – PARIGI, 14 APR – La cattedrale di Notre-Dame de

Paris, devastata dall’incendio dell’aprile di due anni fa, “sarà

riaperta” nel 2024: è quanto assicurato oggi dalla ministra

francese della Cultura, Roselyne Bachelot, aggiungendo che la

sottoscrizione pubblica per raccogliere i fondi necessari alla

ricostruzione ha permesso di raggiungere una somma sufficiente

per portare a termine il cantiere. Con donazioni e promesse di

donazioni per un totale di 833 milioni di euro, “le somme

raccolte ci permettono di affrontare tranquillamente questo

cantiere”, ha precisato la ministra della Cultura, recentemente

guarita dal Covid-19, durante un intervento al Senato di Parigi.

“Posso dirvi che nel 2024 la cattedrale Notre-Dame de Paris

verrà riaperta”, ha aggiunto. Domani, a due anni esatti

dall’incendio, Bachelot si recherà in visita nel cantiere della

cattedrale gotica di tra i simboli fondamentali della Francia e

dell’Europa, assieme al presidente, Emmanuel Macron. All’epoca

dei fatti, il capo dello Stato aveva invocato la ricostruzione

dell’edificio in cinque anni, in tempo per le Olimpiadi di

Paris-2024. Anche il generale Jean-Louis Georgelin, che segue il

cantiere per conto di Macron, ha garantito che Notre Dame potrà

riaprire nel 2024, con un Te Deum già fissato per il 16 aprile,

anche se i lavori non saranno del tutto conclusi per quella

data. (ANSA).



