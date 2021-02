(ANSA) – PARIGI, 03 FEB – Chiusa ai visitatori a causa del

coronavirus, la Tour Eiffel si rifa il trucco. In questi mesi di

pandemia non ci sono turisti sotto al celebre monumento

parigino, ma tanti tecnici e operai si alternano lungo i 134

metri della Dama di Ferro per offrirle una cura di

ringiovanimento.

A quasi 132 anni dalla sua creazione cambia anche il colore.



Advertisements