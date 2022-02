Il cosiddetto “Freedom Convoy” – proveniente da tutti gli angoli del Canada e persino dagli Stati Uniti, ha viaggiato per tutta la settimana e sta guidando l’accusa in una massiccia manifestazione contro il superamento del governo. I camionisti di tutto il mondo si stanno unendo e organizzando proteste per conto proprio.

I manifestanti che si stanno mobilitando contro i mandati sui vaccini stanno bloccando le spedizioni di carne bovina canadese negli Stati Uniti

“Siamo stanchi degli obblighi vaccinali, siamo stanchi con un governo che ci dice cosa fare, continueremo e seguiremo proprio come il resto del mondo queste proteste dei camionisti, e saranno legali al 100%, si atterranno dalla legge”.

Più di 150 carichi di carne bovina sono bloccati al confine di Coutts, Alberta, ha affermato lunedì il Canadian Meat Council . Un blocco di veicoli ha rallentato il traffico all’incrocio tra Alberta e Montana dal fine settimana in una protesta contro le regole che richiedono la vaccinazione completa dei camionisti che attraversano il confine.

“Non è ancora chiaro cosa stia facendo il governo provinciale o federale per facilitare una risoluzione. Più tempo ci vorrà, causerà più problemi alla catena di approvvigionamento e questo riguarderà tutti, dal produttore al consumatore”, ha detto via e-mail Marie-France MacKinnon, portavoce del consiglio.

Il mandato del vaccino per i camionisti ha suscitato preoccupazioni per problemi di consegna e costi di trasporto più elevati in un momento in cui la catena di approvvigionamento è già messa a dura prova da interruzioni meteorologiche e mancanza di lavoratori disponibili. I gruppi di autotrasportatori canadesi hanno stimato che fino al 90% dei camionisti è vaccinato, ma negli Stati Uniti solo la metà circa dei camionisti è vaccinata.

La protesta è diventata un movimento universale contro le restrizioni Covid, con molti manifestanti che portano bandiere e cartelli anti-Trudeau.

Il ministro dei trasporti canadese Omar Alghabra ha affermato che il mandato non ha avuto un “impatto misurabile sul volume del traffico che attraversa il nostro confine” e circa 100.000 camionisti hanno attraversato la prima settimana dopo l’attuazione della regola.

Il Freedom Convoy è “la più grande parata di camion” mai vista al mondo.

“È lungo 70 km (43,5 miglia)”, afferma il portavoce di Freedom Convoy 2022 Benjamin Dichter al Toronto Sun. “Ho visto le riprese di un aereo. È impressionante”.

Anche Elon Musk elogia “Freedom Convoy” su twetter -“i camionisti canadesi sono dei grandi”

