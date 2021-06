(ANSA) – BARI, 28 GIU – “Benvenuti a Bari, città di

frontiera, da sempre terra d’incontro e di dialogo, cerniera tra

Oriente e Occidente. Siamo onorati di potervi accogliere nella

nostra città qualche ora prima dei lavori di questa importante

ministeriale Esteri che si svolgerà nella città di Matera che

sentiamo come nostra sorella, distante solo qualche decina di

chilometri”. Così il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio

Decaro, ha salutato nel castello Svevo del capoluogo pugliese i

delegati esteri del G20 arrivati in città, dove alloggeranno in

vista del summit mondiale di domani a Matera.

“Lo facciamo qui, tra queste mura, nella fortezza ricostruita

dall’imperatore che fu definito ‘Stupor mundi’. In questo

castello e nella nostra terra – ha detto Decaro – troverete le

tracce di Federico II di Svevia e del suo impero, animato da una

vivace curiosità intellettuale ma anche lungimiranza e

innovazione politica. In questo momento storico, attraversato da

tensioni geopolitiche e segnato dagli effetti di una crisi

pandemica senza precedenti, siano queste tre parole, che per noi

sono i valori su cui costruire un mondo più giusto, a guidare il

vostro lavoro per la condivisione di nuove politiche globali di

pace e di sviluppo”. “Questa – ha rilevato il primo cittadino –

è la sfida più avvincente e più difficile dei prossimi anni, a

cui tutti, a prescindere dal ruolo, siamo responsabilmente

chiamati nei nostri compiti quotidiani”.

“Da Bari, quindi, terra di accoglienza, pace e solidarietà –

ha concluso il sindaco – vi giungano forti gli auspici di un

proficuo lavoro. Welcome to Bari”. (ANSA).



Fonte Ansa.it