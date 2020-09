(ANSA) – RYAD, 28 SET – A causa della pandemia il prossimo

vertice del G20 previsto per novembre si terrà virtualmente, in

videoconferenza, in Arabia Saudita. Lo ha annunciato oggi Riad.

Da marzo tutte le riunioni del G20 sono state virtuali.

“Il vertice dei leader del G20 2020 si terrà virtualmente

dal 21 al 22 novembre e sarà presieduto da Sua Maestà il Re

Salman bin Abdul Aziz Al-Saud”, ha affermato il regno in un

comunicato. Il vertice “si concentrerà sulla protezione delle

vite e sul ripristino della crescita” tenendo presente che

l’obiettivo era quello di affrontare “le vulnerabilità scoperte

durante la pandemia e gettare le basi per un futuro migliore”.

In vista del summit l’Arabia Saudita sta cercando di

migliorare la propria immagine, offuscata dalle accuse di

violazione dei diritti umani. I gruppi per i diritti umani hanno

esortato gli stati del G20 a fare pressione su Riad mentre si

registra una crescita della repressione contro attivisti e

dissidenti nel regno.

L’assassinio di Jamal Khashoggi il 2 ottobre 2018, nel

consolato saudita a Istanbul, ha offuscato la reputazione del

regno e del principe ereditario Mohammed bin Salman, accusato

dalla Turchia e dai difensori dei diritti umani di essere dietro

l’omicidio di questo giornalista che era vicino al regime di

Riyadh prima di diventare un critico. (ANSA).



Fonte Ansa.it

