(ANSA) – NEW YORK, 22 NOV – “Non lesineremo alcuno sforzo per

assicurare un accesso equo per tutti” ai vaccini, alle cure e

alla diagnostica per il Covid-19. Lo si legge nel comunicato

finale del G20, dove si precisa che “un’estesa immunizzazione è

un bene pubblico”. La ripresa economica è “incerta e soggetta a

elevati rischia al ribasso”, inclusi quelli legati al balzo di

casi in alcune

economie, si legge ancora nel comunicato nelquale si sottolinea “l’importanza di tenere sotto controllo ilvirus” per “sostenere la ripresa economica globale”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

