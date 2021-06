(ANSA) – LUSSEMBURGO, 22 GIU – Tredici Paesi Ue hanno

stilato una dichiarazione congiunta nella quale si dicono “fortemente preoccupati” per la legge anti Lgbtq approvata

dall’Ungheria e chiedono alla Commissione europea di

intervenire.

“Al di là delle discussioni in corso al Consiglio Affari

Generali – scrivono i 13 Paesi – esortiamo la Commissione

Europea in quanto custode dei trattati a utilizzare tutti gli

strumenti a sua disposizione per garantire il pieno rispetto del

diritto dell’Ue, anche deferendo la questione alla Corte di

giustizia. Ci impegniamo a proteggere i diritti di tutti i

cittadini dell’Ue”.

Nella dichiarazione Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia,

Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Spagna, Svezia e Lettonia esprimono “profonda preoccupazione per

l’adozione da parte del parlamento ungherese di emendamenti che

discriminano le persone LGBTIQ e violano il diritto alla libertà

di espressione con il pretesto di proteggere i bambini. Questi

emendamenti a una serie di leggi ungheresi (legge sulla

protezione dell’infanzia, legge sull’attività pubblicitaria

aziendale, legge sui media, legge sulla protezione della

famiglia e legge sull’istruzione pubblica) introducono il

divieto di “rappresentazione e promozione dell’identità di

genere diversa dal sesso alla nascita, il cambio di sesso e

omosessualità” per i minori di 18 anni.

Da parte sua, il premier ungherese Viktor Orban sostiene che “la nuova legge ungherese” sul divieto di ‘propaganda gay’ ai

minori di 18 anni “non è in

conflitto con nessun alto ideale o legge europea”. (ANSA).



