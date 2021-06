(ANSA) – ROMA, 20 GIU – “La nuova legge ungherese” sul

divieto di ‘propaganda gay’ ai minori di 18 anni “non è in

conflitto con nessun alto ideale o legge europea”. Lo ha detto

il premier ungherese, Viktor Orban, in un discorso pubblicato

sul sito del governo a proposito della controversa legge

approvata di recente in Ungheria. La misura, ha sottolineato, “stabilisce semplicemente con chiarezza che solo i genitori

possono decidere sull’educazione sessuale dei propri figli”.

“L’educazione nelle scuole non deve essere in conflitto con

la volontà dei genitori, deve essere tutt’al più supplementare.

La sua forma e il suo contenuto devono essere chiaramente

definiti e deve essere soggetto al consenso dei genitori”, ha

insistito Orban.

La presidente della Commissione europea Ursual von der Leyen

si è detta fortemente preoccupata per la nuova legge che

equipara pornografia e pedofilia all’omosessualità e che i

gruppi Lgbt hanno definito omofoba e descriminatoria. (ANSA).



Fonte Ansa.it