Gaza: corteo a Torino, in 3 mila sfilano pro Palestina

(ANSA) – TORINO, 15 MAG – Corteo pro Palestina nel centro di

Torino. Circa 3mila le persone che stanno percorrendo via Po

dopo essersi ritrovate in piazza Castello per l’iniziativa

organizzata da ‘Progetto Palestina’.

“Condanniamo l’aggressione israeliana, ma anche il silenzio

che continua a persistere davanti alla pulizia etnica messa in

atto dal governo di Israele – dicono gli organizzatori della

manifestazione -. Stiamo parlando di un massacro e non di un

conflitto”. Dalle casse musica araba, ma anche ‘Bella Ciao’,

mentre i manifestanti scandiscono gli slogan “Free free

Palestine” e “Palestina libera”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Seguici sul nostro canale Telegram

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram