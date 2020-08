(ANSAmed) – TEL AVIV/GAZA, 19 AGO – In seguito ai lanci di

ieri verso Israele di un razzo e di decine di palloni

incendiari, l’aviazione israeliana è tornata a colpire la scorsa

notte, per il settimo giorno consecutivo, obiettivi militari di

Hamas nella striscia di Gaza. In particolare, ha precisato un

portavoce militare israeliano, è stato centrato un campo di

addestramento di una unità speciale di Hamas. Non si ha notizia

di vittime.

Intanto l’ambasciatore del Qatar Mohammad al-Amadi, che

mantiene contatti costanti con israeliani e palestinesi, ha reso

noto che il suo Paese sta esercitando “sforzi intensi con ambo

le parti per impedire una ulteriore escalation e per alleviare

le condizioni della popolazione di Gaza”. Ieri anche una

delegazione dell’ intelligence egiziana ha compiuto una spola

fra israeliani e palestinesi per sventare una nuova fiammata di

violenza. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram