(ANSA) – IL CAIRO, 09 FEB – Il valico di Rafah, l’unico

accesso alla Striscia di Gaza non controllato dagli israeliani,

è stato aperto dall’Egitto “per la prima volta da anni a tempo

indeterminato” e non quindi, come di consueto, solo “per

tre-quattro giorni”. Lo ha riferito al Cairo una fonte della

sicurezza proprio mentre nella capitale egiziana vengono avviati

oggi colloqui inter-palestinesi. “Non è un’apertura ordinaria”,



