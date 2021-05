(ANSA) – GAZA, 13 MAG – I corpi di una famiglia intera – fra

cui quello di una donna incinta – sono stati recuperati nella

zona di Sheikh Zayed dopo un pesante bombardamento israeliano.

Lo scrive l’agenzia ufficiale palestinese Wafa. Fra le vittime

anche un padre di famiglia, Rafat Tanani e quattro figli. Fonti

locali aggiungono che l’artiglieria israeliana ha in seguito

colpito un quartiere composto da alti condomini. In questa

seconda fase si sono avute altre vittime. Centinaia di abitanti

si sono dati alla fuga. In Israele ancora non ci sono commenti.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

